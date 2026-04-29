В Кремле объяснили ограничения против произведений литературы и сериалов

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков сообщил, что ограничения, вводимые в отношении литературы и фильмов, обусловлены необходимостью соблюдать законодательство.

"Мы все должны следовать духу и букве закона", - цитирует его ТАСС.

При этом представитель Кремля отметил, что возникающие по этой теме проблемы нужно решать в рабочем порядке и обсуждать. "И это прерогатива министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае", - добавил Песков.

Ранее Российский книжный союз (РКС) обновил список книг, в которых авторы упоминают наркотики. Теперь эти издания должны иметь специальную маркировку. Маркировка затронула даже биографические и исторические книги издательства "Молодая гвардия". Например, предупреждающий знак теперь нужен книгам о жизни Анны Ахматовой, Николая Гумилева и группы "Битлз".

Также из онлайн-кинотеатров был удален третий сезон детективного сериала "Метод" из-за наличия материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности.