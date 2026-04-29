Песков: Россия не планирует выходить из ОПЕК+

Россия не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что РФ надеется на сохранение формата ОПЕК+ после выхода ОАЭ из организации, так как эти договоренности позволяют стабилизировать мировые энергетические рынки, которые сейчас "штормит". Об этом пишет ТАСС.

28 апреля Объединенные Арабские Эмираты объявили о решении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ после 60 лет членства в этой нефтяной группе. Согласно сообщению государственного информагентства WAM, ОАЭ планируют перестройку энергетической стратегии после войны с Ираном. В руководстве страны считают, что выход ОАЭ из ОПЕК с 1 мая позволит Эмиратам удовлетворить меняющийся спрос. Также страна намерена постепенно наращивать производство нефти.