Матвиенко призвала российских богачей проявить уважение к людям, заработавшим для них миллиарды

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пристыдила российских миллиардеров за продолжающуюся офшоризацию и уход от уплаты налогов по месту фактического нахождения предприятий, приносящих бизнесменам доход.

"Я могу себе позволить это сказать: "Северсталь" находится в Вологодской области, там сотрудники [предприятия проживают]. Мордашов (основной совладелец предприятия – прим. ред.) вышел на первое место в рейтинге Forbes, и это хорошо, хорошо, что наши люди богатеют… Но в такой ситуации надо что-то из офшоров подтянуть в родную страну. Должна быть консолидация, солидарность общества, всех его членов. Ну где этой небогатой Вологодской области взять деньги? Можно и нужно в этой ситуации быть социально ответственным налогоплательщиком", - сказала председатель верхней палаты российского парламента на обсуждении вопроса о несправедливом распределении налогов от прибыли крупнейших российских предприятий.

"Кроме [юридических] законов еще должны быть законы совести, патриотизма, уважения к людям, которые заработали для тебя миллиарды", - заключила Матвиенко.