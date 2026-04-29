Матвиенко призвала российских богачей проявить уважение к людям, заработавшим для них миллиарды

29 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Фото: Накануне.RU

Матвиенко призвала российских богачей проявить уважение к людям, заработавшим для них миллиарды

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пристыдила российских миллиардеров за продолжающуюся офшоризацию и уход от уплаты налогов по месту фактического нахождения предприятий, приносящих бизнесменам доход.

"Я могу себе позволить это сказать: "Северсталь" находится в Вологодской области, там сотрудники [предприятия проживают]. Мордашов (основной совладелец предприятия – прим. ред.) вышел на первое место в рейтинге Forbes, и это хорошо, хорошо, что наши люди богатеют… Но в такой ситуации надо что-то из офшоров подтянуть в родную страну. Должна быть консолидация, солидарность общества, всех его членов. Ну где этой небогатой Вологодской области взять деньги? Можно и нужно в этой ситуации быть социально ответственным налогоплательщиком", - сказала председатель верхней палаты российского парламента на обсуждении вопроса о несправедливом распределении налогов от прибыли крупнейших российских предприятий.

"Кроме [юридических] законов еще должны быть законы совести, патриотизма, уважения к людям, которые заработали для тебя миллиарды", - заключила Матвиенко.

Теги: валентина матвиенко, алексей мордашов, северсталь, налоги


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


