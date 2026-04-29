Кравцов снова собрал экспертов для обсуждения Стратегии образования

27 апреля министр просвещения РФ Сергей Кравцов провел очередную встречу, посвященную Стратегии развития системы образования до 2036 года. Об этом рассказал в своем видеообращении участник встречи лидер "Родной школы" член-корреспондент РАН Алексей Савватеев.

Он отметил, что всего было около 25 человек, многие были крайне критически настроены к планам властей перевести все образование в "цифру". Кравцов же подчеркивал, что разрабатываемая стратегия не имеет ничего общего с одиозным форсайт-проектом "Образование 2030", а на самом деле планы властей противоположные, поэтому критика необоснованная.

В то же время власти проталкивают в образование главное - цифровизацию. И не удается их отговорить. Кравцов пообещал учитывать разные мнения, но прийти к согласию не получается, отметил эксперт. По его мнению, нужно сделать так, чтобы те, кто принуждают детей и родителей к цифровым платформам, сидели в тюрьме. По его убеждению, учить детей должны учителя.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин поручил доработать Стратегию до 30 апреля. Оно выполнено не будет. При этом власти заявляли, что Стратегия, над которой будто бы работали более тысячи экспертов, уже готова. Но Кравцов говорит, что это был лишь старый вариант. Тем временем, не дожидаясь утверждения Стратегии, Путин поручил представить предложения по "дальнейшему внедрению" в образование цифровых платформ.