Минфин доверил нейросетям планирование бюджета

29 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минфин доверил нейросетям планирование бюджета

Министерство финансов России начало использовать искусственный интеллект при подготовке государственного бюджета. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов на марафоне "Знание. Первые". Теперь цифровые алгоритмы работают как умные помощники: они подсказывают чиновникам, как лучше распределить расходы и эффективнее использовать имеющиеся деньги. При этом министр подчеркнул, что ИИ только дает советы, а окончательное решение всегда принимает человек.

Искусственный интеллект уже активно помогает и другим ведомствам. Например, налоговая и таможенная службы используют его, чтобы находить тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Нейросети быстро анализируют огромные объемы данных и вычисляют нарушителей. По словам Силуанова, технологии отлично справляются с этой задачей и помогают государству лучше контролировать финансовые потоки.

Глава Минфина уверен, что роль современных технологий в финансах и других сферах жизни будет только расти. Использование ИИ как "подсказчика" делает работу ведомств точнее, но ответственность за бюджет по-прежнему несут специалисты. Министр считает такой подход самым правильным: технологии помогают находить лучшие варианты, а профессионалы контролируют процесс.

Ранее Минфин сообщил, что прошлый год страна закончила с дефицитом в 5,6 трлн рублей: расходы составили 42,9 трлн, а доходы - 37,3 трлн. Несмотря на нехватку средств, бюджетные поступления выросли на 1,5%, при этом шестую часть всех налогов обеспечила Москва, а еще 1,5 трлн принесли акцизы на алкоголь и табак.

Теги: минфин, бюджет, нейросеть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети