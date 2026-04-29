Минфин доверил нейросетям планирование бюджета

Министерство финансов России начало использовать искусственный интеллект при подготовке государственного бюджета. Об этом рассказал глава ведомства Антон Силуанов на марафоне "Знание. Первые". Теперь цифровые алгоритмы работают как умные помощники: они подсказывают чиновникам, как лучше распределить расходы и эффективнее использовать имеющиеся деньги. При этом министр подчеркнул, что ИИ только дает советы, а окончательное решение всегда принимает человек.

Искусственный интеллект уже активно помогает и другим ведомствам. Например, налоговая и таможенная службы используют его, чтобы находить тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Нейросети быстро анализируют огромные объемы данных и вычисляют нарушителей. По словам Силуанова, технологии отлично справляются с этой задачей и помогают государству лучше контролировать финансовые потоки.

Глава Минфина уверен, что роль современных технологий в финансах и других сферах жизни будет только расти. Использование ИИ как "подсказчика" делает работу ведомств точнее, но ответственность за бюджет по-прежнему несут специалисты. Министр считает такой подход самым правильным: технологии помогают находить лучшие варианты, а профессионалы контролируют процесс.

Ранее Минфин сообщил, что прошлый год страна закончила с дефицитом в 5,6 трлн рублей: расходы составили 42,9 трлн, а доходы - 37,3 трлн. Несмотря на нехватку средств, бюджетные поступления выросли на 1,5%, при этом шестую часть всех налогов обеспечила Москва, а еще 1,5 трлн принесли акцизы на алкоголь и табак.