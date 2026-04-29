29 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: МЧС России по Пермскому краю

МАК: Пилот разбившегося в Прикамье вертолёта был пьян и не умел управлять бортом

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал итоги расследования крушения вертолёта Robison R44, случившегося 7 января в районе базы отдыха "Ашатли-парк".

В документе говорится, что трагедия случилась во время выполнении полёта на малой высоте над местами скопления людей из-за столкновения борта в воздухе с металлическими канатами. Способствовали случившемуся выполнение полёта командиром без необходимой подготовки и опыта; переоценка им же своих навыков в умении выполнять полеты на указанном вертолёте; алкогольное опьянение командира экипажа.

Трагедия случилась 7 января 2026 г. в Бардынском районе Пермского края. В результате крушения вертолёта погибли пермский миллионер, учредитель крупной транспортной компании "Таттранском" Ильяс Гимадутдинов и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

Теги: Вертолет, МАК, крушение


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.01.2026 16:22 Мск Разбившийся в Прикамье вертолет вылетел из родного села погибшего пилота
Ранее 07.01.2026 19:45 Мск При крушении частного вертолета погиб пермский миллионер
Ранее 07.01.2026 14:25 Мск Два человека погибли при крушении вертолета в Пермском крае

