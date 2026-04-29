Теракт против руководителя правоохранительных структур предотвратили в Крыму

В Крыму задержан россиянин, планировавший теракт против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения. Об этом сообщили в ФСБ России.

По информации ведомства, житель полуострова был завербован украинскими спецслужбами в 2025 году через мессенджер Telegram. По заданию куратора он осуществлял фото- и видеосъемку воинских частей, средств ПВО, складов с горюче-смазочными материалами и различных объектов критической инфраструктуры в Крыму, координаты которых отправлял противнику. У задержанного изъяли фугасную бомбу и взрывчатку для сборки еще двух СВУ.

Ранее в Коми были уничтожены двое диверсантов, которые намеревались совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии по заданию спецслужб Украины. Они также передавали противнику данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в СВО.