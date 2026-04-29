29 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: РН-Юганскнефтегаз

При поддержке "Роснефти" в Югре выступил Хор Сретенского монастыря с новой программой "Россия у нас одна"

При поддержке "Роснефти" Хор Сретенского монастыря начинает новый тур с музыкальной программой "Россия у нас одна". Премьера состоится 2 апреля в Уфе.

Уже более десяти лет "Роснефть" помогает Хору Сретенского монастыря. За это время коллектив успешно провел множество гастролей. Среди прошлых постановок — "Несвятые святые", "Романовы", "Россия: время, вперёд!", "Шедевры мировой культуры", "Жизнь", "Песни наших родителей" и "Великой Победе посвящается".

Новая программа "Россия у нас одна" посвящена истории, духовной силе и культуре нашей страны. Через мощные звуки хора зрители ощутят любовь к Родине и память о подвигах предков. В программе прозвучат знакомые и любимые песни: "Есть только миг", "Прекрасное далеко", "Всё пройдёт", "Позови меня тихо по имени", "Конь", "Надежда" и другие.

хор Сретенского монастыря(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

"Югорчане одними из первых услышали новые версии песен прославленного хора. Наша эксклюзивная обработка, наша гармонизация, которую еще нигде никто не слышал, — доступна пока только городам, где мы выступили с программой для "Роснефти". Программа носит режиссерский характер: в ней есть история, которая идет красной нитью через все песни", — пояснил солист хора Александр Бородейко.

Основу постановки составляют рассказы участников хора, которые переплетаются с великой музыкой и раскрывают образ России. Автор идеи и режиссер — Фёдор Степанов, директор Хора Сретенского монастыря и композитор, подчеркнул, что компания "Роснефть" является главным ключом, с помощью которого удалось воплотить в жизнь постановку, и, безусловно, само присутствие хора в отдалённых регионах России – это очень важный ключевой фактор для того, чтобы хор мог нести свою миссию на том уровне, на котором сейчас это происходит.

хор Сретенского монастыря(2026)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Программа тура включает концерты в 11 городах, среди которых Самара, Новокуйбышевск, Красноярск, Нефтекамск, Нижневартовск, Нефтеюганск, Нягань, Рязань, Туапсе и Саратов. Завершатся гастроли 31 августа в Красноярске.

Хор Сретенского монастыря — один из самых известных музыкальных коллективов России. В 2025 году он отметит свое 30-летие. Мужской хор под руководством регента Андрея Полторухина обладает уникальной манерой исполнения, которая позволяет по-новому ощутить духовную музыку, народные и популярные песни. Коллектив выступал более чем в 45 странах на крупнейших площадках мира.

"Роснефть" активно поддерживает значимые культурные проекты в России. С 2018 года компания сотрудничает с Государственным Эрмитажем. В 2025 году в Главном штабе музея открылись два зала новой постоянной экспозиции "Искусство эпохи модерна". Ранее при поддержке "Роснефти" в Эрмитаже обновили постоянную выставку "Культура и искусство Китая". Также прошли успешные выставки "Линия Рафаэля", "Пьеро делла Франческо. Монарх живописи" и "Египтомания". Кроме того, компания поддерживает постоянную экспозицию "Античная колонизация Северного Причерноморья".

"Роснефть" также поддерживает Еврейский музей и центр толерантности. В 2025 году там прошли экспозиции "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" и "Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889–1924". Компания спонсировала детский музыкальный фестиваль "Белый Пароход" и ледовые шоу Татьяны Навки.

При поддержке "Роснефти" в Индии с успехом прошла выставка Никаса Сафронова Dream Vision, в Катаре выступили артисты Мариинского театра с постановкой "Тысяча и одна ночь", а в Ахмадабаде — шоу "История любви Шахерезады".

Теги: РН-Юганскнефтегаз, хор Сретенского монастыря, гастроли, Россия у нас одна


