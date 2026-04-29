"ПСЖ" и "Бавария" устроили перестрелку в первом полуфинале Лиги чемпионов

"ПСЖ" и "Бавария" забили на двоих девять мячей в первом полуфинале Лиги чемпионов UEFA.

Встреча во Франции завершилась победой парижан со счётом 5:4. У хозяев отличились Хвича Кварацхелия (24 и 56 минуты), Усман Дембеле (45+5, 58) и Жоау Невеш (33). В составе немецкого клуба голы забили Харри Кейн (17), Майкл Олисе (41), Дайо Упамекано (65) и Луис Диас (68).

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов сыграл весь матч и получил сдержанные оценки прессы.

Статистическая платформа Opta также сообщила, что встреча стала самой результативной среди полуфиналов в истории Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.