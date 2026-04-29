У музыканта, приехавшего в Екатеринбург на гастроли, забрали автомобиль за долги по кредиту

В Екатеринбурге приставы забрали автомобиль у должника, как только он вернулся в город в рамках гастролей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Как оказалось, мужчина приобрел автомобиль в кредит, но в какой-то момент перестал его выплачивать, из-за чего образовалась задолженность в более чем 3 млн рублей. Суд встал на сторону кредитной организации, но к этому времени должник уже получил предложение по работе и, забрав машину, переехал в другой регион.

Приставы узнали, что вскоре должник приедет в Екатеринбург на гастроли, поскольку его деятельность связана с профессиональным исполнением классической музыки. В день концерта музыканта уже ожидали судебные приставы - автомобиль нашли на одной из парковок в центре Екатеринбурга, составили акт описи-ареста имущества и передали транспорт на ответственное хранение взыскателю.

У должника есть возможность вернуть машину, в случае, если он в ближайшее время погасит задолженность в полном объеме.