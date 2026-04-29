Прибыль авиакомпаний рухнула: отрасль теряет живые деньги

Операционная прибыль российских авиакомпаний в 2025 году сократилась вдвое, составив 31 млрд рублей. Несмотря на рост выручки до 1,9 трлн рублей, реальный денежный поток сектора стал отрицательным: перевозчики потратили на 16 млрд рублей больше, чем заработали, сообщает "Ъ".

Лидерами по прибыли стали S7 и "Уральские авиалинии", тогда как "Аэрофлот" зафиксировал операционный убыток в 14,6 млрд рублей. Формальный рост чистой прибыли в четыре раза эксперты называют "бумажным". Эти цифры появились в отчетах только благодаря укреплению рубля и переоценке стоимости аренды самолетов, а не из-за эффективности полетов.

Запасы наличности истощили два фактора: массовый выкуп иностранных самолетов и рекордные дивиденды на 52 млрд рублей. Аналитики отмечают, что сумма выплат акционерам фактически равна объему господдержки, которую компании получили из бюджета.

Сейчас отрасль сильно зависит от курса валют и субсидий. Расходы на ремонт старых самолетов растут, а привлечь новые кредиты мешают высокие ставки. Эксперты предлагают пересмотреть систему помощи и направить основные ресурсы небольшим региональным перевозчикам, которые находятся в наиболее уязвимом положении.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев подтвердил план властей обновить авиапарк страны российскими самолетами на 50% к 2030 году, чтобы сделать полеты доступнее для населения. Для этого промышленность готовит Ту-214, Ил-114, а также импортозамещенные версии "Суперджета" и МС-21, на которые крупные перевозчики вроде "Аэрофлота" и S7 уже строят большие планы.