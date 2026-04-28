В Дзун-Хемчикском кожууне Владислав Ховалыг побывал в Бажын-Алаакской школе и храме Устуу-Хурээ, который готовят к реконструкции

28 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

В Дзун-Хемчикском кожууне Владислав Ховалыг побывал в Бажын-Алаакской школе и храме Устуу-Хурээ, который готовят к реконструкции

Во время рабочей командировки в Дзун-Хемчикский район Глава Тувы Владислав Ховалыг посетил школу села Бажын-Алаак.

«Из ее стен вышло немало известных людей, которые своим трудом внесли большой вклад в развитие нашей Тувы, - отметил руководитель региона.

Образовательная организация носит имя одного из своих выпускников - Народного писателя Тувы Чылгычы Ондара. При школе функционирует музей. В образовательном учреждении обучаются 133 учащихся.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Владислав Ховалыг пообщался с педагогами. В ходе живого общения учителя поделились проблемами. Так, есть трудности с отоплением. Глава Тывы подчеркнул, что школа должна быть местом уюта и безопасности. По его мнению, сложившаяся ситуация свидетельствует об упущениях в работе профильного ведомства и администрации района. Руководитель республики поручил ответственным лицам включить школу села Бажын-Алаак в план капитального ремонта.

Также обсуждали новую программу по строительству малокомплектных школ, направленную на создание современных условий для обучения и воспитания детей в небольших сёлах. Разработаны типовые проекты таких школ, и сейчас проектно-сметная документация на них проходит государственную экспертизу.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Ещё один важный визит в Дзун-Хемчикском районе был совершён в храм Устуу-Хурээ. В преддверии IV Международного буддийского форума планируется провести работы по реконструкции этого исторического объекта.

«Это место с непростой судьбой: едва ли не утраченный в прошлом веке, сегодня он восстановлен и остается одной из самых почитаемых святынь нашей республики», - отметил Владислав Ховалыг.

(2026)|Фото: rtyva.ru
 
Сейчас в рамках подготовки форуму эксперты изучают эскизы предстоящей реконструкции. Главная задача предстоящей работы — соединить старое и новое в единый комплекс. Продумываются удобные подходы к объекту, определяются зоны для брусчатки и озеленения. Владислав Ховалыг отметил, что все работы на исторической территории пройдут в строгом соответствии с буддийскими канонами.
 
Особое внимание будет уделено аккуратной консервации стен старого храма. Их предстоит укрепить и защитить от негативного воздействия природы и человека. Власти района и неравнодушные жители тем временем активно благоустраивают территорию вокруг храма. Общими усилиями для участников форума создаётся атмосфера подлинной духовности и гармонии. Продумываются логистика, прорабатываются вопросы безопасности, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно.

Теги: владислав ховалыг, глава тывы, образовательное учреждение, рабочая командировка, буддийский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети