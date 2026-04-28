В Дзун-Хемчикском кожууне Владислав Ховалыг побывал в Бажын-Алаакской школе и храме Устуу-Хурээ, который готовят к реконструкции

Во время рабочей командировки в Дзун-Хемчикский район Глава Тувы Владислав Ховалыг посетил школу села Бажын-Алаак.

«Из ее стен вышло немало известных людей, которые своим трудом внесли большой вклад в развитие нашей Тувы, - отметил руководитель региона.

Образовательная организация носит имя одного из своих выпускников - Народного писателя Тувы Чылгычы Ондара. При школе функционирует музей. В образовательном учреждении обучаются 133 учащихся.

Владислав Ховалыг пообщался с педагогами. В ходе живого общения учителя поделились проблемами. Так, есть трудности с отоплением. Глава Тывы подчеркнул, что школа должна быть местом уюта и безопасности. По его мнению, сложившаяся ситуация свидетельствует об упущениях в работе профильного ведомства и администрации района. Руководитель республики поручил ответственным лицам включить школу села Бажын-Алаак в план капитального ремонта.

Также обсуждали новую программу по строительству малокомплектных школ, направленную на создание современных условий для обучения и воспитания детей в небольших сёлах. Разработаны типовые проекты таких школ, и сейчас проектно-сметная документация на них проходит государственную экспертизу.

Ещё один важный визит в Дзун-Хемчикском районе был совершён в храм Устуу-Хурээ. В преддверии IV Международного буддийского форума планируется провести работы по реконструкции этого исторического объекта.

«Это место с непростой судьбой: едва ли не утраченный в прошлом веке, сегодня он восстановлен и остается одной из самых почитаемых святынь нашей республики», - отметил Владислав Ховалыг.





Сейчас в рамках подготовки форуму эксперты изучают эскизы предстоящей реконструкции. Главная задача предстоящей работы — соединить старое и новое в единый комплекс. Продумываются удобные подходы к объекту, определяются зоны для брусчатки и озеленения. Владислав Ховалыг отметил, что все работы на исторической территории пройдут в строгом соответствии с буддийскими канонами.



Особое внимание будет уделено аккуратной консервации стен старого храма. Их предстоит укрепить и защитить от негативного воздействия природы и человека. Власти района и неравнодушные жители тем временем активно благоустраивают территорию вокруг храма. Общими усилиями для участников форума создаётся атмосфера подлинной духовности и гармонии. Продумываются логистика, прорабатываются вопросы безопасности, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно.