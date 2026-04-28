В Екатеринбурге до 6 июля закроют перекресток на Эскадронной и Ляпустина

В Екатеринбурге на 1,5 месяца закроют движение транспорта на перекрестке улиц Эскадронной и Ляпустина. Как сообщает пресс-служба мэрии, с 25 мая по 6 июля на участке будут вестись строительные работы.

Специалисты ООО "ПКС Юнити" займутся проведением работ на тепловой камере для организации теплоснабжения строящегося жилого дома на улице Ляпустина, 35. На месте для автомобилистов установят соответствующие дорожные знаки и указатели, а объехать участок можно будет по улицам Эскадронной, Ляпустина, Газетной, Новосибирской, Санаторной, Патриса Лумумбы, а также по переулкам Малахитовому, Дизельному, Камышинскому и Вагонному.

Движение общественного транспорта останется прежним. По завершении работ все элементы благоустройства будут восстановлены.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, на которой отображены все актуальные дорожные работы и перекрытия.