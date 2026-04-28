Жительница Южного Урала решила купить в Европе машину и потеряла 2,3 млн

43-летняя жительница Чебаркуля захотела купить в Европе машину и потеряла 2,3 миллиона.

Она нашла в одном из мессенджеров канал столичной организации, предлагавшей автомашины из-за границы. Желая обезопасить себя, женщина попросила знакомую, живущую в Москве, проверить организацию. Та перенаправила её к другим людям, объяснив, что сама недавно приобрела у них достойный автомобиль.

Все дальнейшее общение проходило в мессенджерах. Водитель из Челябинской области получила договор, разъяснения и даже видео осмотра автомобиля в одной из европейских стран. За месяц переписки она шесть раз переводила деньги разным получателям, в общей сложности отправив более 2,3 млн руб. Когда женщине сообщили, что машина доставлена во Владикавказ, она лично выехала за ней.

По указанному адресу оказалось частное предприятие, не имеющее никакого отношения к автопрому, перевозкам или торговле автомобилями. В последнем сообщении от "продавца" аферист признался: автомобиля не будет, и женщина может возвращаться домой. Началось расследование, сообщает УМВД по Челябинской области.