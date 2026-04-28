Статистика снижения потребления алкоголя не внушает доверия, заявил нарколог

Статистика уменьшения потребления алкоголя россиянами не вызывает доверия. Об этом на заседании Изборского клуба, посвященному борьбе с никотиновой, алкогольной и наркотической зависимостями, рассказал известный врач-нарколог Василий Шуров.

Он обратил внимание, что количество алкомаркетов, в том числе в домах, огромно, производство алкоголя растет, а также растет количество осложнений от алкоголизма, что не соответствует официальной статистике. При этом прийти в школу, чтобы поговорить с детьми о вреде алкоголя, практически невозможно из-за необходимости множества согласований. А алкоголь часто начинают пробовать в 12 лет, чего раньше не было.

"Я за 20 лет в наркологии не заметил, чтобы в два раза снизилось количество зависимых или количество злоупотребляющих. Идет оптимизация медицины, наркологи сокращаются. Сокращаются койки, падает выявляемость. Мы можем рисовать бравурную статистику, что у нас количество употребляющих снижается. Конечно, если закрывать диспансеры и сокращать врачебные ставки, то она будет снижаться. А принцип школы - все под ковер: молчим, отрицаем, не признаем, а потом, когда уже в СМИ попало, бегаем, прячемся от журналистов", - рассказал врач.

Он отмечает, что проблема никотиновой зависимости также очень острая. Действует сильнейшее лобби, так что до сих пор не могут запретить вейпы, которые разрушают здоровье быстрее, чем обычные сигареты.