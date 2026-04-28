Археолог Бутягин освобожден из польской тюрьмы

28 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Государственный Эрмитаж

Археолог Бутягин освобожден из польской тюрьмы

Граждане России, Белоруссии и других стран СНГ вернулись на родину в результате обмена на белорусско-польской границе.

Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь, предает Белта со ссылкой на КГБ Белоруссии. Уточняется, что проведен обмен пяти человек, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных в странах ЕС и других государствах.

Среди вернувшихся в РФ – археолог Александр Бутягин, сообщили в ФСБ. Ученого, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Бутягин, который работает в Эрмитаже, был задержан в Варшаве по требованию Киева 4 декабря 2025 года. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма" – ученый работал на раскопках в Керчи. Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозили археологу тюремным сроком до 10 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "правовым произволом" и добавил, что Москва будет требовать право на защиту интересов ученого. В середине марта суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина в Украину.

Теги: бутягин, польша, белоруссия


Ранее 31.03.2026 20:22 Мск Эрмитаж выразил надежду на скорейшее освобождение археолога Бутягина
Ранее 13.01.2026 12:10 Мск МИД РФ: Послу Польши заявлен протест в связи с задержанием археолога Бутягина

