Археолог Бутягин освобожден из польской тюрьмы

Граждане России, Белоруссии и других стран СНГ вернулись на родину в результате обмена на белорусско-польской границе.

Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь, предает Белта со ссылкой на КГБ Белоруссии. Уточняется, что проведен обмен пяти человек, осужденных в Белоруссии и России за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных в странах ЕС и других государствах.

Среди вернувшихся в РФ – археолог Александр Бутягин, сообщили в ФСБ. Ученого, а также супругу российского военнослужащего обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы.

Бутягин, который работает в Эрмитаже, был задержан в Варшаве по требованию Киева 4 декабря 2025 года. На Украине его обвиняют в "разрушении культурного наследия Крыма" – ученый работал на раскопках в Керчи. Украинские власти оценили "ущерб" в $4,7 млн и грозили археологу тюремным сроком до 10 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это "правовым произволом" и добавил, что Москва будет требовать право на защиту интересов ученого. В середине марта суд Варшавы принял решение об экстрадиции Бутягина в Украину.