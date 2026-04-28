В Челябинской области мэрию обязали выплатить 2,8 миллиона за смерть от падения дерева

Суд взыскал с администрации Копейского городского округа компенсацию за падение дерева на человека.

Трагедия, ставшая причиной подачи иска, случилась 28 мая 2024 г. Тополь упал на женщину, это стало причиной её смерти. Вскоре в городской суд обратились вдовец и дети погибшей, которые потребовали возместить материальный ущерб в 228,8 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда в 3 млн руб.

Суд удовлетворил требования частично. Взыскана компенсация материального ущерба (212 тыс. руб.), а также морального вреда (в пользу супруга – 1 млн руб., в пользу сына и дочери – по 800 тыс. руб.), сообщает пресс-служба Копейского городского суда.