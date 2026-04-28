Песков: Нефть в хранилищах в Туапсе, по которым ударили ВСУ, предназначалась для экспорта

Нефть на НПЗ в Туапсе, по которому ударили ВСУ, предназначалась для экспортных операций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что киевский режим такими ударами увеличивает дефицит нефти на мировых рынках и провоцирует их дальнейшую дестабилизацию.

Также Песков сообщил, что Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе. Президент поручил министру в ближайшие часы вылететь в Туапсе и на месте контролировать работу по тушению возгораний, передает РИА Новости.

Напомним, первая атака ВСУ на нефтяную инфраструктуру в Туапсе произошла 16 апреля, из-за чего начался пожар на нефтеналивном терминале. Возгорание ликвидировали только 19 апреля. Уже на следующий день, 20 апреля, ВСУ вновь атаковали портовую инфраструктуру города. Начался новый пожар, который потушили через пять суток.

В акватории Черного моря после эти атак зафиксировали разлив нефтепродуктов. По данным оперштаба, площадь загрязнения достигла около 10 тыс. кв. м, пятно обнаружили в полутора милях от порта.

Минувшей ночью на нефтезаводе в Туапсе произошел пожар из-за падения обломков беспилотников. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что спасатели в Туапсе вывозят жителей ближайших к предприятию домов в безопасное место.