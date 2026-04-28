Тело одного человека извлекли из-под снега на руднике в Бурятии

Спасатели извлекли тело одного человека на месте схода снежной массы на руднике "Ирокинда" в Бурятии. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Напомним, сход снега произошел на руднике в Муйском районе, где девять человек производили работы по расчистке технологической дороги. Трое сумели выбраться самостоятельно, шестеро остаются под завалами. На месте идут поисково-спасательные работы.

По данным прокуратуры, сход лавины произошел на промышленной площадке штольни 90 участка ПГУ-1. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.