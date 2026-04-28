Больше половины российских пенсионеров регулярно пьют пять и более лекарств

Более 60% россиян в возрасте 65+ регулярно принимают пять и более лекарств, это данные Российского геронтологического научно-клинического центра (РГНКЦ), представленные на форуме "Технологии долголетия".

В ходе анкетирования пенсионеров разных возрастов из разных регионов России выяснилось, что 96% респондентов регулярно принимают лекарства. Каждый четвертый пациент делает это без назначения врача: решили сами, посоветовали близкие или ориентировались на рекламу. И чем старше россиянин, тем вероятнее, что одновременно он принимает несколько лекарств, пишут "Ведомости". После 85 лет 66% пенсионеров принимают пять и более препаратов.

Но также растет и число случаев, когда несколько препаратов выписали врачи. При этом женщины чуть чаще пьют значительное число лекарств, чем мужчины.

По данным Росздравнадзора, у пожилых пациентов в случае одновременного лечения от 4–5 заболеваний риск нежелательных реакций у пациентов увеличивается вдвое, а от шести – втрое. Частота побочных эффектов напрямую связана с тем, насколько активно применяется препарат.