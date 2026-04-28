"Это наше зерно!" Украина обвинила Израиль в покупке российского зерна

Украина вызвала посла Израиля из-за поставок зерна из России. В Киеве уверены, что это зерно было выращено в регионах, вернувшихся в состав России, поэтому в Киеве его считают украинским, а Израиль не имеет права его покупать. Об этом заявил в соцсетях глава МИД Украины Андрей Сибига.

Он возмутился отсутствием какой-либо реакции Израиля, словно тот уже признал воссоединение регионов с Россией. И Украина предупредила посла Михаэля Бродского о последствиях.

В ответ глава МИД Израиля Гидеон Саар ответил, что дипломатические отношения не ведутся в "Твиттере" или в СМИ, а обвинения не доказательства. Доказательств же так и нет. Более того, Киев даже не подал запрос о юридической помощи, бросившись раздувать скандал в СМИ.

Журналист Axios Барак Равид считает, что скандал может подпортить отношения Украины и Израиля. Он привел слова неназванного украинского дипломата, что в Киеве готовы к резким шагам. Ранее Израиль уже проигнорировал предыдущие требования Киева в отношении другого судна, разгрузившего российскую пшеницу в порту Хайфы. И это похоже на пощечину Киеву, что там терпеть не намерены. Ведь Киев делает все, чтобы угодить Израилю, вплоть до криминализации антисемитизма, но там это не ценят.