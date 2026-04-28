28 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Дело о покушении на жителя Екатеринбурга, поднявшего вопрос о смене УК, направлено в суд

В Екатеринбурге завершено расследование покушения на убийство мужчины, который поднял вопрос о смене управляющей компании. Теперь свое слово должен сказать суд.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказались двое мужчин. В июле 2025 года житель одного из домов Ленинского района уральской столицы поставил вопрос о смене УК, который должен был решаться на общем собрании собственников. Как показало расследование, представители управляющей компании, опасаясь утраты доходов от обслуживания данного дома, решили убить активиста и наняли для этого исполнителей.

Днем 31 июля 2025 года мужчины напали на свою жертву. Потерпевшему были нанесены множественные удары руками, ногами и металлическим ломом. После избиения, полагая, что дело сделано, сообщники скрылись. Однако жизнь уральца удалось спасти благодаря оказанной ему медицинской помощи. Несостоявшихся убийц задержали, а предполагаемые заказчики скрылись из страны и были объявлены в международный розыск.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, оба задержанных фигуранта являются уроженцами одной из среднеазиатских республик. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

"Старший из них до задержания проживал в Невьянском районе, где трудился по рабочей специальности на местном промышленном предприятии. Его младший подельник обитал в Екатеринбурге и состоял в указанной управляющей компании в качестве сторожа", - отметил полковник Горелых.

На сегодняшний день следствие завершено. Уголовное дело исполнителей направлено на рассмотрение в суд. Дело заказчиков выделено в отдельное производство в связи с их розыском.

Напомним, что о расследовании этого преступления докладывали главе СК России Александру Бастрыкину.

Теги: покушение, исполнители, дело, УК, суд, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.08.2025 10:27 Мск Бастрыкину доложат о покушении на жителя Екатеринбурга неизвестными в масках
Ранее 06.08.2025 10:53 Мск В Екатеринбурге неизвестные в балаклавах избили местного жителя

Мнения из сети