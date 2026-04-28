На Украине могут ввести уголовную ответственность за "украинофобию". Такой законопроект внес в Раду депутат Николай Княжицкий. Если его примут, в местном уголовном кодексе это появится как уголовное преступление.

Княжицкий считает, что действующее законодательство недостаточно защищает украинцев от унижений и информационных атак. Интересно, что инициатива появилась после подписания Зеленским закона об усилении ответственности за антисемитизм, что вызвало недовольство в националистических кругах. И момент выбран удачный: режим будет вынужден в той или иной мере пойти на этот шаг и ввести ответственность за "украинофобию". Однако Зеленский может перехватить инициативу и получить рычаг воздействия на несогласных, так как под определение "украинофобии" можно подвести что угодно, считает украинский политолог Андрей Золотарев.

Что касается принятого закона об антисемитизме, то экс-депутат Рады Николай Томенко написал, что "эта псевдотолерантность к украиноненавистничеству стала очевидной на фоне подписания закона об уголовной ответственности за проявления антисемитизма".

На Украине сформировалось подавляющее большинство тех, кто в той или иной степени против правящего режима. На это указывают цифры, что 90% украинцев не хотят участвовать в соцопросах.