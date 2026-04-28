Волонтерский центр Алексея Вихарева устроил школьникам экскурсию в гордуму Екатеринбурга

Волонтерский центр депутата Алексея Вихарева организовал экскурсию для школьников в городскую думу. Об этом активисты рассказали в своих социальных сетях.

"Юные гости прошлись по величественным коридорам, окунулись в историю учреждения, берущую начало еще в XVIII веке, узнали, как устроено местное самоуправление, посетили галерею Почетных граждан Екатеринбурга — увидели портреты тех, кто внес выдающийся вклад в развитие города", — написали волонтеры.

Заключительной частью экскурсии стало выступление волонтера Дарьи, которая рассказала подросткам о Волонтерском центре и пригласила стать участниками активистских мероприятий.

Напомним, что неделю назад в Верхней Пышме прошел конкурс чтецов для юных брайлистов. В организации мероприятия активное участие принял Волонтерский центр Алексея Вихарева. Активисты не только помогали с организацией конкурса, но и находились в составе жюри