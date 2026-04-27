Хлеб будущего: в России создали выпечку с двухлетним сроком хранения

Специалисты отдела космического питания и эксперты Минобороны РФ разработали уникальный хлеб, который не портится в течение двух лет. Об этом рассказал ТАСС начальник отдела НИИ пищеконцентратной промышленности Андрей Ведерников. Он выступил в Московской городской думе на встрече, посвященной внедрению космических идей в медицину и экономику.

За основу ученые взяли рецепты для космонавтов, которые создали еще в 1960-е и 1970-е годы. Совместная работа с военными позволила специалистам значительно продлить срок хранения продукта. Теперь технологии, которые раньше служили только в космосе, помогут решать задачи в обычной жизни и городской среде. Таким образом, старые советские наработки стали базой для современного и полезного решения.

Ранее российские ученые из Центрального университета и Иннополиса научили роботов двигаться точнее и быстрее, применив квантовые компьютеры D-Wave. Благодаря переводу математических расчетов на квантовый код, скорость поиска идеальной траектории выросла в 30 раз, что позволяет машинам мгновенно выбирать лучшие движения среди миллиардов вариантов.