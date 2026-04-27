Бизнесменов, обвиняемых в даче взятки начальнику колонии-поселения, освободили от наказания

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Бизнесменов, обвиняемых в даче взятки начальнику колонии-поселения, освободили от наказания

Дзержинский суд Перми прекратил уголовное преследование двух бизнесменов, обвинявшихся в даче взятки начальнику колонии-поселения №39 ГУФСИН по Пермскому краю Михаилу Репетухе.

По данным "Ъ", обвиняемые ранее сами заявили в правоохранительные органы о даче взятки, рассказав, что передали начальнику колонии-поселения 150 тыс. руб. за помощь в заключении госконтрактов.

Начальник колонии-поселения №39 Михаил Репетуха и его бывший заместитель были задержаны 1 августа 2025 года. По версии следствия, Михаил Репетуха и его заместитель в конце лета 2024 года заключили госконтракт с индивидуальным предпринимателем на перевозку картофеля из колонии-поселения в другие учреждения ГУФСИН. При этом начальник колонии и его заместитель неправомерно отклонили заявки иных участников аукциона, заявлявших ценовое предложение на меньшую сумму. В последующем перевозка картофеля была организована средствами колонии-поселения, а деньги в сумме более 580 тыс. руб. были перечислены на счет индивидуального предпринимателя за якобы оказанные последним автотранспортные услуги.

По выявленным фактам СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, из корыстной заинтересованности).

Теги: взятка, колония-поселения


