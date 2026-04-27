В Миассе мать погибшего бойца СВО перевела мошенникам почти 5 миллионов

В Миассе 66-летняя мать бойца, погибшего в зоне специальной военной операции, потеряла несколько миллионов рублей.

Придя в городской отдел полиции, она рассказала, что ей пришло сообщение о взломе личного кабинета на портале "Госуслуги". Перезвонив по указанному номеру, она связалась с якобы сотрудником технической поддержки. Тот сообщил, что от её имени неизвестные оформили доверенность, позволяющую злоумышленникам проводить любые сделки с её имуществом и деньгами.

Мошенники предложили женщине "спасти сбережения", переведя их на некие "казначейские счета". Напуганная пенсионерка беспрекословно выполняла инструкции. Она сняла с банковского вклада 2,8 млн руб., которые были выплачены ей в качестве компенсации за гибель сына – участника СВО. Сотруднице банка женщина пояснила, что намерена потратить эти деньги на покупку квартиры. Наличные она перевела через банкомат на счета, продиктованные аферистами.

Затем злоумышленники убедили пострадавшую оформить кредит. Так она получила ещё 2 млн руб., которые перевела на те же счета. Общий ущерб составил 4,8 млн руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщает УМВД по Челябинской области.