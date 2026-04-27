Апелляцию на приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ рассмотрят в середине мая

27 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Апелляцию на приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ рассмотрят в середине мая

Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну и экс-депутату Законодательного собрания региона, бывшему советнику по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс" Павлу Мякишеву.

Кислицыну вменяли получение взятки в интересах барнаульской компании BarLed, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты, а Мякишеву – посредничество во взяточничестве. Их дело рассматривалось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Сами фигуранты отказались признавать вину, но суд счел ее доказанной.

Андрей Кислицын и Павел Мякишев в суде(2026)|Фото: Накануне.RU

3 марта нынешнего года был оглашен приговор свердловским экс-чиновникам. Кислицыну назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф в 8 млн рублей. Мякишев получил 9 лет "строгача" и также штраф в 8 млн рублей.

Кроме этого, их лишили права занимать определенные должности. Обоим зачли срок содержания под стражей и домашним арестом. В дальнейшем защита осужденных обжаловала приговор.

Павел Мякишев в суде(2026)|Фото: Накануне.RU

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, дело было передано судье на минувшей неделе. Уже назначена дата рассмотрения апелляции. Заседание состоится 15 мая.

Напомним, что Андрей Кислицын и Павел Мякишев находились на подписке о невыезде, однако незадолго до вынесения приговора суд отправил их в СИЗО.

Теги: Кислицын, Мякишев, апелляция, дата, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.03.2026 15:51 Мск Защита Кислицына и Мякишева обжаловала приговор свердловским экс-чиновникам
Ранее 03.03.2026 10:21 Мск На Среднем Урале бывшие замминистра и депутат получили крупные сроки
Ранее 25.02.2026 08:20 Мск Для бывшего свердловского замминистра ЖКХ запросили 13 лет колонии строгого режима
Ранее 06.02.2026 15:42 Мск Бывшего свердловского замминистра ЖКХ и экс-депутата снова поместили в СИЗО
Ранее 10.06.2025 10:36 Мск В суде по делу Кислицына допросили руководство Полевского
Ранее 04.06.2025 10:40 Мск Прокурор заявила, что кто-то из свердловского кабмина пытался вытащить замминистра из СИЗО
Ранее 02.06.2025 09:27 Мск В Екатеринбурге начали судить экс-замминистра ЖКХ региона Андрея Кислицына
Ранее 30.04.2025 14:32 Мск Прокуратура направила в суд дело бывшего замминистра ЖКХ Кислицина и экс-депутата Мякишева, обвиняемых во взяточничестве
Ранее 13.03.2025 09:43 Мск Уволен подследственный замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области
Ранее 29.01.2025 09:30 Мск Экс-депутата ЗакСО Мякишева поместили под домашний арест
Ранее 02.07.2024 08:26 Мск Экс-депутата Мякишева и уральского замминистра ЖКХ Кислицина выпустили из СИЗО
Ранее 31.05.2024 12:04 Мск Суд оставил в СИЗО экс-депутата ЗакСО Мякишева, подозреваемого в передачи взятки
Ранее 17.05.2024 15:20 Мск Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области оставили под арестом
Ранее 02.05.2024 07:56 Мск Экс-депутат ЗакСО Мякишев арестован по делу о взятке в министерстве ЖКХ
Ранее 01.05.2024 13:24 Мск Заместителя министра энергетики Свердловской области арестовали
Ранее 01.05.2024 12:45 Мск СМИ сообщают о задержании заместителя министра энергетики Свердловской области

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети