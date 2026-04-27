Апелляцию на приговор бывшему свердловскому замминистра ЖКХ рассмотрят в середине мая

Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну и экс-депутату Законодательного собрания региона, бывшему советнику по GR свердловского филиала АО "Энергосбыт Плюс" Павлу Мякишеву.

Кислицыну вменяли получение взятки в интересах барнаульской компании BarLed, которая занимается поставками светильников в муниципалитеты, а Мякишеву – посредничество во взяточничестве. Их дело рассматривалось Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга. Сами фигуранты отказались признавать вину, но суд счел ее доказанной.

3 марта нынешнего года был оглашен приговор свердловским экс-чиновникам. Кислицыну назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф в 8 млн рублей. Мякишев получил 9 лет "строгача" и также штраф в 8 млн рублей.

Кроме этого, их лишили права занимать определенные должности. Обоим зачли срок содержания под стражей и домашним арестом. В дальнейшем защита осужденных обжаловала приговор.

Как сообщается в электронной картотеке Свердловского областного суда, дело было передано судье на минувшей неделе. Уже назначена дата рассмотрения апелляции. Заседание состоится 15 мая.

Напомним, что Андрей Кислицын и Павел Мякишев находились на подписке о невыезде, однако незадолго до вынесения приговора суд отправил их в СИЗО.