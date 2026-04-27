Власти Удмуртии хотят полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет

Министерство промышленности и торговли Удмуртии предложило полностью запретить розничную продажу вейпов и электронных сигарет в республике. Министр Виктор Лашкарев озвучил эту инициативу на заседании координационного совета при правительстве региона. Власти разработали законопроект, потому что нынешние запреты на продажу устройств детям не работают - недобросовестные продавцы продолжают нарушать правила, пишет ТАСС.

Медики региона поддерживают это решение и приводят тревожные цифры. В 2025 году 98 подростков обратились к наркологам из-за вейпов: дети жаловались на плохой сон, раздражительность и проблемы с учебой. Еще семеро детей попали в больницы с серьезными отравлениями никотином, причем пятерым из них не исполнилось и 14 лет. Министр подчеркнул, что такие устройства наносят огромный вред здоровью подрастающего поколения.

Налоговая служба отмечает, что запрет не навредит бюджету, так как рынок вейпов в республике почти полностью находится в тени. Хотя его оборот достигает 10 млрд рублей, торговцы массово продают товар без документов, разрешений и сертификатов. Сейчас законопроект проходит проверку, после чего его рассмотрит правительство Удмуртии. Если документ примут, электронные сигареты исчезнут с прилавков магазинов по всей республике.

Ранее Правительство одобрило поправки, которые с 1 октября 2026 года вводят обязательное лицензирование продажи табака и вейпов, а также позволяют регионам в рамках эксперимента полностью запрещать розничную торговлю электронными сигаретами.