Власти Удмуртии хотят полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Удмуртская Республика
Фото: Накануне.RU

Власти Удмуртии хотят полностью запретить продажу вейпов и электронных сигарет

Министерство промышленности и торговли Удмуртии предложило полностью запретить розничную продажу вейпов и электронных сигарет в республике. Министр Виктор Лашкарев озвучил эту инициативу на заседании координационного совета при правительстве региона. Власти разработали законопроект, потому что нынешние запреты на продажу устройств детям не работают - недобросовестные продавцы продолжают нарушать правила, пишет ТАСС.

Медики региона поддерживают это решение и приводят тревожные цифры. В 2025 году 98 подростков обратились к наркологам из-за вейпов: дети жаловались на плохой сон, раздражительность и проблемы с учебой. Еще семеро детей попали в больницы с серьезными отравлениями никотином, причем пятерым из них не исполнилось и 14 лет. Министр подчеркнул, что такие устройства наносят огромный вред здоровью подрастающего поколения.

Налоговая служба отмечает, что запрет не навредит бюджету, так как рынок вейпов в республике почти полностью находится в тени. Хотя его оборот достигает 10 млрд рублей, торговцы массово продают товар без документов, разрешений и сертификатов. Сейчас законопроект проходит проверку, после чего его рассмотрит правительство Удмуртии. Если документ примут, электронные сигареты исчезнут с прилавков магазинов по всей республике.

Ранее Правительство одобрило поправки, которые с 1 октября 2026 года вводят обязательное лицензирование продажи табака и вейпов, а также позволяют регионам в рамках эксперимента полностью запрещать розничную торговлю электронными сигаретами.

Теги: вейп, запрет, продажа


