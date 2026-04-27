Игорь Бабушкин обсудил с Павлом Старковым меры поддержки ветеранов-чернобыльцев в регионе

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел встречу с председателем региональной общественной организации инвалидов «Союз «Чернобыль» Павлом Старковым. Обсуждали меры поддержки ветеранов-чернобыльцев и сохранение памяти о подвиге ликвидаторов.

Глава региона отметил, что с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло 40 лет — событие, которое стало тяжелым уроком для всего мира и изменило судьбы миллионов людей.

«Ликвидировать последствия трагедии помогали более тысячи наших земляков, проявивших истинное мужество и готовность рисковать собой ради спасения других людей. Вам довелось лично пройти через эти испытания. Спасибо, что сохраняете жизнелюбие и боевой настрой, во главе региональной общественной организации помогаете другим ликвидаторам и их семьям», — отметил Игорь Бабушкин.

Губернатор подчеркнул, что сегодня в Астраханской области проживает 313 ветеранов-чернобыльцев, которые получают различные выплаты и меры социальной поддержки. Региональные власти намерены и дальше обеспечивать их вниманием и заботой.

Кроме того, глава региона вручил Павлу Старкову памятный подарок в знак благодарности за активную общественную работу, сохранение памяти о погибших героях-чернобыльцах и вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.