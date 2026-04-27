Путин встретится с главой МИД Ирана

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Разговор пройдет в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Важность этой беседы трудно переоценить с точки зрения того, как развивается обстановка вокруг Ирана и на Ближнем Востоке", - цитирует Пескова РИА Новости.

12 апреля Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке. Президент Ирана выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации, сообщили в Кремле.