На "Госуслугах" появится кнопка жалобы на ложные уведомления о VPN

Минцифры добавит на портал "Госуслуги" специальную кнопку, с помощью которой пользователи смогут пожаловаться на всплывающие окна о работе VPN. Об этом ведомство сообщило в публикации о доступности российских сервисов за рубежом. Новая функция пригодится людям, которые видят требование отключить VPN, хотя на самом деле его не используют, сообщает ТАСС

Сейчас большинство российских интернет-ресурсов ограничивают доступ пользователям с включенным VPN. Министерство советует гражданам писать в службу поддержки, если сайты выдают предупреждение об установленном соединении по ошибке. Чиновники объясняют такие строгие правила заботой о безопасности данных.

В Минцифры уверены, что VPN-сервисы часто не защищают личную информацию и персональные данные. Более того, злоумышленники нередко используют их для перехвата трафика и кражи сведений. Чтобы обезопасить пользователей, сайты блокируют подозрительные подключения, а новая кнопка на "Госуслугах" поможет быстрее исправлять ошибки в работе этой защиты.

Ранее президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская направила письмо Михаилу Мишустину и Антону Вайно, в котором предупредила, что попытки властей заблокировать тысячи VPN-сервисов лишь дестабилизируют работу Рунета, но не решают проблему враждебного контента. Эксперт уверена, что информационная война имеет социальную природу, поэтому технические запреты только злят население и создают лишние трудности пользователям.