Владимир Путин поручил избавить врачей и учителей от лишних отчетов

Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить документационную нагрузку на бюджетников. В первую очередь чиновники упростят работу медикам и педагогам. Это распоряжение вошло в список поручений по итогам встречи с Российским союзом промышленников и предпринимателей, которая прошла в марте. Текст документа уже опубликовал сайт Кремля.

Теперь правительство и Государственная Дума должны разработать меры, которые освободят специалистов от бесконечных бумаг. Власти включат эти шаги в программы по повышению производительности труда. Сами мероприятия станут частью нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Таким образом государство планирует помочь сотрудникам тратить меньше времени на бюрократию и больше - на свои прямые обязанности.

Премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин подготовят доклад о выполнении задачи к 1 августа. Именно они отвечают за то, чтобы в больницах и школах стало меньше ненужных документов. Поручение президента должно ускорить работу бюджетных учреждений и сделать их труд более эффективным.