27 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

В Верхней Пышме врач-эндоскопист, по вине которого погиб пациент, избежал наказания

Верхнепышминский городской суд вынес приговор по делу о смерти пациента, виновным в которой признал врача-эндоскописта Алексея Беду. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2023 года Беда, работая в ГАУЗ Свердловской области "Верхнепышминская центральная городская больница имени П.Д. Бородина" оказал неквалифицированную медицинскую помощь пациенту, что и повлекло по неосторожности смерть последнего.

Пациента направили в больницу для прохождения оперативного эндоскопического исследования. Беда, проявив преступную небрежность, нарушил технику безопасного проведения оперативного вмешательства, причинил пациенту внутриоперационное травматическое повреждение. Врач не выявил повреждения и не купировал (устранил) его, хотя при добросовестном исполнении своих профессиональных обязанностей должен был и имел возможность провести указанные диагностические и хирургические манипуляции.

"Вследствие ненадлежащего исполнения Алексеем Бедой своих профессиональных обязанностей, совокупности допущенных им дефектов оказания медицинской помощи у пациента развилось угрожающее жизни состояние, которое привело к смерти пациента", - пояснили в прокуратуре, добавив, что врач так и не признал свою вину.

Однако, суд признал Беду виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и назначил ему 2 года и 9 месяцев ограничения свободы. На основании п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ Беда освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Теги: Верхняя Пышма, приговор, врач, суд


