Почти 200 домов получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь

Более 100 многоквартирных домов и 79 частных получили точечные повреждения в результате атаки ВСУ на Севастополь 26 апреля. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

По его словам, речь идет о выбитых окнах, повреждениях балконов и фасадов. Кроме того, повреждены порядка 100 автомобилей, пишет ТАСС.

Напомним, в ночь на 26 апреля Севастополь подвергся массированному налету беспилотных аппаратов. Были ранены четыре человека, один погиб, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Обломки БПЛА попали в отделение кардиологии первой городской больницы. Кроме того, части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути, была повреждена контактная линия.