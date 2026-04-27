27 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

ГП требует изменить формулировку увольнения экс-главы южноуральского управления Роспотребнадзора

В Челябинске могут изменить причины увольнения экс-руководителя областного управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова. Заявление подала Генпрокуратура РФ.

По версии источника "Ъ-Южный Урал" в правоохранительных органах, Генпрокуратура хочет изменить причину увольнения с "лишения допуска госслужащего к государственной тайне" на "утрату доверия". Первое заседание должно было состояться 24 апреля, однако его перенесли на 8 мая. Истец – заместитель Генпрокуратура РФ (а в прошлом – уральский полпред) Николай Винниченко.

Ранее в Челябинске изъято в доход государства имущество экс-руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семёнова и его семьи. Его общая стоимость – 400 млн руб. Он совмещал госслужбу и бизнес.

По данным прокуратуры, за деньги, полученные через коррупцию, он купил шесть квартир, три жилых дома, 18 участков, 12 нежилых помещений общей площадью 25 тыс. "квадратов" в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средств. В итоге Генпрокуратура обратилась в суд, требуя изъять это имущество. Иск удовлетворён.

Теги: Анатолий Семёнов, увольнение


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.03.2026 16:00 Мск Изъято в доход государства имущество экс-главы южноуральского управления Роспотребнадзора
Ранее 16.02.2026 13:15 Мск У главы южноуральского управления Роспотребнадзора нашли имущество на 400 миллионов
Ранее 14.02.2026 07:39 Мск Арестован начальник Роспотребнадзора по Челябинской области

