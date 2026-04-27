Уралец заплатит штраф за комментарий поста об избиении мужчины мигрантами

Житель уральского города Алапаевск заплатит штраф за экстремистский комментарий, оставленный им в соцсети.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в январе 2025 года уралец, используя свой аккаунт в социальной сети ВКонтакте, оставил комментарий под публикацией о происшествии в городе Ливны (Орловская область). В посте сообщалось об избиении мужчины мигрантами. Как позже было установлено, комментарий алапаевца носил экстремистский характер.

Спустя 10 месяцев, в октябре 2025 года, запись привлекла внимание правоохранительных органов. Лингвистическая экспертиза подтвердила, что комментарий содержит враждебные высказывания. В апреле 2026 года было возбуждено дело об административном нарушении.

Алапаевский городской суд признал мужчину виновным в возбуждении ненависти либо вражды без признаков уголовно наказуемого деяния. Уральцу назначен штраф в 15 тысяч рублей.

Напомним, недавно 54-летнего жителя Верхотурья отправили в колонию за оправдание терроризма в мессенджере.