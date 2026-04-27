Митрополит Евгений рассказал, как должны проходить уроки духовно-нравственной культуры РФ

Уроки духовно-нравственной культуры РФ должны преподавать в школах учителя, которые сами являются носителями нравственных ценностей. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. По его словам, знания могут передать учебники и фильмы, но ценности во время таких уроков привить может лишь педагог.

Как передают "Вести" слова владыки, на уроках ученикам будут рассказывать о героях России, и как в их жизни появились те или иные духовные ценности. Задача учителя - погрузить ребенка в эту историю, чтобы тот восхитился героем и сделал его своим примером.

"Когда мы говорим о духовно-нравственной культуре и о ценностях, очень важно, чтобы учитель, педагог стал носителем ценностей, которые бы он смог передать ученику. Конечно, с помощью учебника, замечательных фильмов, замечательных историй, но вот передать это очень непросто. Передать знания – это еще куда ни шло. Передать ценности – это сложнее … Задача – это сделать так, чтобы молодой человек, ребенок, видя героя, внутренне сказал: "Я хочу быть похожим на него. Я хочу быть таким же". И как следствие, я хочу освоить эти ценности, я хочу, чтобы это стало моим достоянием", – пояснил митрополит.

Ранее сообщалось, что в российских школах уроки духовно-нравственной культуры появятся уже в 2027 году. С января их начнут преподавать ученикам пятых классов, а с 1 сентября введут и для школьников шестых-седьмых классов.