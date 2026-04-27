Сенатор предложил вернуть в школы Ленинские комнаты

В Совете Федерации предложили возродить в школах, на предприятиях и в организациях Ленинские комнаты – специальные места для политического и исторического просвещения и воспитания, существовавшие в СССР.

"Стоит вернуться к практике создания Ленинских комнат в школах, на предприятиях и в организациях в обновленном и современном формате. Ленинские комнаты в советское время выполняли важную функцию: это были точки притяжения, где сочетались просвещение, досуг и воспитание", - цитирует ТАСС члена комитета СФ по науке и образованию Айрата Гибатдинова.

Сенатор отметил, что этот формат не исчез в российской армии, и сейчас продолжает выполнять свою функцию по формированию ценностей у личного состава.

"На фоне попыток переписать историю и вытеснить российскую культурную повестку, подобные форматы снова становятся востребованными. Если государство не работает с исторической памятью - за него это сделают другие, но уже в чужих интересах", - заявил сенатор.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года во всех детских садах России начнут проводить "Добрые игры" – это аналог школьных "Разговоров о важном". Мероприятия будут посвящены духовно-нравственным ценностям. Формат пока не известен – Минпросвещения только готовит методички для "Добрых игр".

Стоит отметить, что с 2025 года Минпросвещения начало эксперимент по внедрению "Разговоров о важном" в детских садах 22 российских регионов – это около сотни заведений с детьми в возрасте 3-7 лет.

Предполагается, что с детьми младшего возраста будут обсуждать важность семьи и дружбы, формировать у них навыки общения и сотрудничества, развивать нравственность, доброту, честность, справедливость и милосердие. Также курс предполагает формирование уважения к культуре России и любви к Родине, получение знаний по истории.

"Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру", - считает министр просвещения России Сергей Кравцов. А ранее идею об уменьшении возраста, с которого внедряются "Разговоры о важном", поддержал и президент России.

Эксперты считают, что столь маленький возраст детей не позволит качественно оценить результаты эксперимента: детсадовцев сложно тестировать на освоенный материал, при этом в детских садах и так довольно много патриотических мероприятий и занятий. Кроме того, дети такого возраста еще крайне сложно воспринимают комплексные идеи и утверждения.