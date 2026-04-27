Зрителей онлайн-кинотеатров начали предупреждать о сокращении фильмов по требованию законодательства

Российские онлайн-кинотеатры начали предупреждать зрителей о сокращении хронометража фильмов и сериалов из-за удаления определенных сцен, запрещенных отечественным законодательством. Платформы акцентируют внимание на том, что сами они не вносят изменения, дисклеймеры публикуют правообладатели контента, пишет "Коммерсант".

Так, титр к одному из фильмов на "Кинопоиске" содержит предупреждение: "В соответствии с действующим законодательством РФ сокращены несколько сцен в фильме: суммарно не менее 120 секунд". В "Кинопоиске" отметили, что отредактированную версию фильма правообладатель загрузил самостоятельно – как и предупреждение.

Источник на рынке считает, что законодательство не требует от прокатчиков предупреждать о сокращении хронометража. И такие добровольные предупреждения могут спровоцировать зрителей на поиск полных пиратских версий.