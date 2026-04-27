Итальянский шоколад захватывает рынок: поставки в Россию резко выросли

Производители из Италии нарастили экспорт шоколада почти в два раза в феврале 2026 года - с 2,5 до 4,6 млн евро за год. Благодаря такому скачку страна заработала на два млн евро больше, чем в прошлом году, и вошла в тройку крупнейших поставщиков сладостей из Европы, пишет "КП".

Этот успех изменил список главных торговых партнеров России в Евросоюзе. Сейчас Италия уверенно занимает третье место в рейтинге экспортеров. Первую строчку по-прежнему удерживает Германия, которая продала россиянам шоколада почти на 14 млн евро. На втором месте находится Бельгия с результатом в 5,1 млн евро.

Несмотря на сложную геополитику, европейские кондитерские компании продолжают активно бороться за российских покупателей и стабильно увеличивают свою выручку.

Ране Евросоюз впервые ограничил экспорт в Киргизию, запретив поставлять туда радиооборудование и современные станки из-за подозрений в их перепродаже в Россию. Брюссель задействовал специальный механизм против стран, которые помогают Москве обходить санкции, так как заметил резкий рост реэкспорта важных товаров.