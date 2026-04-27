Служащих беспилотных войск нельзя переводить в другие подразделения без их согласия - Минобороны

Минобороны вводит прямой запрет на перевод военнослужащих из беспилотных войск в другие подразделения без их согласия, об этом заявил заместитель министра обороны, начальник главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин. По его словам, указания министра обороны по этому поводу будут направлены в войска, военкоматы и пункты заключения контрактов.