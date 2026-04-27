Депутаты Тюменской городской Думы стали участниками субботников в рамках фестиваля «Чистый город — общее дело»

Субботник в сквере Депутатов собрал тюменских народных избранников во главе с председателем Светланой Ивановой, сотрудников аппарата городской Думы, активных жителей города, молодежных активистов и представителей общественных организаций.

Все вместе, вооружившись граблями и мешками, проводили уборку сквера от прошлогодней листвы и различного мелкого мусора. В итоге было собрано несколько десятков мешков мусора.

"Для меня субботник — это радость и праздник. Посмотрите, какой замечательный сквер: здесь есть место и для прогулок бабушек, и для игр детей, и для занятий молодежи. Радует, что в нашем городе много таких мест, и они должны развиваться", — поделился мнением заместитель председателя Тюменской городской Думы Андрей Голоус.

Депутаты Тюменской городской Думы считают, что важно не только навести порядок в ходе субботников, но и поддерживать чистоту в дальнейшем.

"Люди, которые принимают участие в субботниках, по-другому, гораздо бережнее, относятся к городу", — отметил Павел Девайкин.

Александр Григорьев сообщил, что за неделю он поучаствовал уже в шести субботниках, которые прошли на территориях вокруг захоронений участников Великой Отечественной войны, в сквере Десантников, в парке Константина Лагунова и во дворах частных домов родителей погибшего участника СВО и ветерана войны.

"Отрадно, что сами жители Тюмени стали бережнее относиться к своим территориям", — прокомментировал Александр Григорьев.

Для Тюмени, которая сейчас готовится к мероприятиям майских праздников и 440-летию города, акции по приведению городской среды в порядок особо актуальны. Такие инициативы делают городскую среду более комфортной и привлекательной для всех жителей.

"Я очень люблю наш город, и мне хочется, чтобы он был чистый и красивый. Это зависит от каждого из нас", — подчеркнула председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской Думы Елена Бойко.

Светлана Иванова совместно с коллегами-депутатами участвовала в субботнике в Городищенском логу, где также трудились губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Для нас убрать свой родной город — это не обязанность, не труд, а полезное доброе дело. Так мы проявляем уважение к себе, к своим родным и соседям, и к нашему прекрасному городу. С каждым днем уютнее и чище становится в наших скверах, парках и во дворах. Быть к этому причастным — особая честь для каждого из нас", — поделилась председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.