Депутаты Тюменской городской Думы стали участниками субботников в рамках фестиваля «Чистый город — общее дело»

27 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской Думы стали участниками субботников в рамках фестиваля «Чистый город — общее дело»

Субботник в сквере Депутатов собрал тюменских народных избранников во главе с председателем Светланой Ивановой, сотрудников аппарата городской Думы, активных жителей города, молодежных активистов и представителей общественных организаций.

Все вместе, вооружившись граблями и мешками, проводили уборку сквера от прошлогодней листвы и различного мелкого мусора. В итоге было собрано несколько десятков мешков мусора.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Для меня субботник — это радость и праздник. Посмотрите, какой замечательный сквер: здесь есть место и для прогулок бабушек, и для игр детей, и для занятий молодежи. Радует, что в нашем городе много таких мест, и они должны развиваться", — поделился мнением заместитель председателя Тюменской городской Думы Андрей Голоус.

Депутаты Тюменской городской Думы считают, что важно не только навести порядок в ходе субботников, но и поддерживать чистоту в дальнейшем.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Люди, которые принимают участие в субботниках, по-другому, гораздо бережнее, относятся к городу", — отметил Павел Девайкин.

Александр Григорьев сообщил, что за неделю он поучаствовал уже в шести субботниках, которые прошли на территориях вокруг захоронений участников Великой Отечественной войны, в сквере Десантников, в парке Константина Лагунова и во дворах частных домов родителей погибшего участника СВО и ветерана войны.

"Отрадно, что сами жители Тюмени стали бережнее относиться к своим территориям", — прокомментировал Александр Григорьев.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Для Тюмени, которая сейчас готовится к мероприятиям майских праздников и 440-летию города, акции по приведению городской среды в порядок особо актуальны. Такие инициативы делают городскую среду более комфортной и привлекательной для всех жителей.

"Я очень люблю наш город, и мне хочется, чтобы он был чистый и красивый. Это зависит от каждого из нас", — подчеркнула председатель постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской Думы Елена Бойко.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Светлана Иванова совместно с коллегами-депутатами участвовала в субботнике в Городищенском логу, где также трудились губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Тюмени Максим Афанасьев.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Для нас убрать свой родной город — это не обязанность, не труд, а полезное доброе дело. Так мы проявляем уважение к себе, к своим родным и соседям, и к нашему прекрасному городу. С каждым днем уютнее и чище становится в наших скверах, парках и во дворах. Быть к этому причастным — особая честь для каждого из нас", — поделилась председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Теги: светлана иванова, александр моор, всероссийский субботник


