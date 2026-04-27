В Коми ликвидированы диверсанты при попытке устроить теракт на НПЗ

В Коми уничтожены двое диверсантов, которые намеревались совершить взрыв на нефтеперерабатывающем предприятии по заданию спецслужб Украины, сообщила ФСБ.

Теракт предотвращен в городе Ухта. Сотрудники спецслужбы пытались задержать злоумышленников, когда они достали из схрона дроны с самодельными взрывными устройствами. Преступники оказали сопротивление и были ликвидированы ответным огнем.

По информации ФСБ, двое россиян через иностранные мессенджеры установили контакт с украинскими спецслужбами. Они передавали противнику сведения о нефтеперерабатывающих предприятиях, а также данные о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов, принимающих участие в СВО.

Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего по заданию украинских кураторов взорвать самодельное взрывное устройство у объектов Минобороны. Злоумышленник сам установил контакты с боевиками. По их заданию он прибыл в Москву для совершения теракта с использованием СВУ, после которого ему был обещан выезд на Украину.