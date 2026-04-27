Дефицит сотрудников в России: кадровый резерв упал до 4,4 млн человек

Кадровый резерв России сократился до 4,4 млн человек к концу 2025 года, что на 9% меньше показателей 2024 года. Эксперты FinExpertiza относят к этой группе людей, которые сейчас не имеют работы, но могут на нее выйти. Среди них 1,7 млн человек активно ищут вакансии, 551 тысяча пока не готова приступить к обязанностям, а еще 2,2 млн хотят работать, но ничего для этого не делают. За последние пять лет этот запас свободных рук уменьшился почти вдвое, тогда как число работающих россиян выросло с 72 до 75 млн человек, пишет "Ъ".

Сейчас на одну вакансию в среднем претендуют 2,6 человека, но ситуация в регионах сильно отличается. В Ингушетии и Дагестане на одно место приходятся десятки и сотни соискателей, а в Амурской и Тульской областях вакансий гораздо больше, чем доступных людей. В Минтруде отмечают, что за пять лет работу нашли более трех млн человек, и теперь ведомство делает ставку на молодежь. Ежегодно на рынок труда выходят почти 1,7 млн выпускников, которые должны восполнить нехватку кадров.

Центробанк сообщает, что большинство компаний временно прекратило нанимать новых сотрудников до конца года. Чтобы сэкономить в условиях низкого спроса, работодатели чаще переводят персонал на неполную рабочую неделю. Эксперты считают, что такая тактика помогает бизнесу быстро снижать расходы, не увольняя при этом ценных специалистов. Таким образом, экономика поглотила почти все доступные трудовые ресурсы, и предприятия теперь стараются эффективнее использовать тех сотрудников, которые у них уже есть.

К 2032 году российской экономике потребуется 4,5 млн новых специалистов с высшим образованием, о чем сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Власти ставят целью не просто увеличить количество выпускников, а радикально повысить качество их подготовки через обновление учебных стандартов совместно с бизнесом.