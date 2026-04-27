В Новом Уренгое работник получил ожоги во время монтажа систем вентиляции и погиб

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть человека).

В декабре 2025 года в Новом Уренгое индивидуальный предприниматель допустил к выполнению работ в многоквартирном доме двоих работников без профессиональной подготовки. В результате чего, в процессе монтажа систем вентиляции, потерпевшие получили множественные ожоги лица и тела. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

В настоящее время следователями СК устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен комплекс судебных криминалистических экспертиз.