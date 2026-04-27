Задержанный за стрельбу на пресс-ужине Трампа осуждал его за отказ помогать Киеву

Коул Аллен, подозреваемый в стрельбе на приеме с президентом Дональдом Трампом, критиковал американские власти за отказ от помощи Украине, сообщает New York Post.

Издание ссылается на посты мужчины в соцсетях. По данным газеты, Аллен также организовывал сборы средств для ВСУ.

Напомним, 31-летний учитель из Калифорнии открыл огонь у входа в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходила встреча президента США Дональда Трампа с прессой. Пострадал один сотрудник Секретной службы — пуля попала в бронежилет, жизни агента ничего не угрожает. Аллен работал в компании C2 Education, занимающейся репетиторством. В декабре 2024 года организация даже признала его "учителем месяца". Аллену предстоит предстать перед судом в понедельник по обвинению в использовании огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления и нападении на офицера.