Регионы наращивают госдолг и дефицит бюджетов - Силуанов

Ситуация с бюджетами в регионах ухудшается. Так, общий объем дефицита бюджетов субъектов РФ в 2026 году может составить 1,9 трлн руб., заявил министр финансов России Антон Силуанов. А объем госдолга субъектов РФ составил уже почти 3,5 трлн рублей в текущем году.

"Минфин отмечает риски у региональных бюджетов в 2026 году", - заявил Силуанов.

Глава Минфина отдельно отметил, что у регионов-доноров сформировался более значительный бюджетный дефицит - 1,2 трлн рублей в 2025 г.: "Наибольший дефицит возник именно в регионах-донорах, крепких регионах, в связи с более низкими показателями поступления налога на прибыль".

Силуанов также сообщил, что что Москва готова упростить механизм списания по ранее произведенным расходам для регионов.

"Учитывая практику списания задолженностей, предлагается рассмотреть ряд мер по облегчению механизма списания по ранее произведенным расходам. Мы слышим регионы, которые ранее вложили деньги в инфраструктуру, в том числе в институт развития. Сегодня это не засчитывается. Мы готовы расширить такого рода механизм. Мы готовы идти на расширение и установление единых сроков списания задолженности, поскольку у нас сегодня есть разные сроки. И до 1 июня каждого года предлагается списывать по расходам за предыдущий год. То есть все эти накопленные расходы на инфраструктуру мы будем принимать до июня текущего года", - заявил Силуанов на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.