Алексей Текслер вместе с челябинцами поучаствовал в субботнике – приводили в порядок Экопарк

Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» проводится в стране с 18 апреля по 3 мая 2026 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году акция приурочена к Году единства народов России.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в масштабном субботнике, который проходил на территории Экопарка «Северо-Западный» в Курчатовском районе областного центра. Вместе с главой региона участие в работах приняли более 200 южноуральцев. Глава региона отметил высокую гражданскую активность земляков.

«Я очень рад, что многие жители региона участвуют в субботниках, причем делают это часто по собственной воле, понимая ответственность и важность этого события. Каждый убирает для того, чтобы самому было удобно и комфортно ходить по улицам, скверам и паркам. Благодарю всех жителей, кто в этом участвует. Считаю, что это крайне важно, полезно и необходимо!», - сказал Алексей Текслер.

В субботнике участвовали школьники, студенты, пенсионеры, молодежный совет ГУФСИН России по Челябинской области, волонтеры «Молодой Гвардии Единой России», представители молодежных СО НКО и корпоративных волонтерских объединений города Челябинска.

Министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев отметил, что участие молодых волонтеров и добровольцев в субботниках по территории региона продолжится.

«Для нас очень приятно, что огромное количество молодежных организаций подключилось к акции, практически никто не остался в стороне. Все по мере возможности, по мере сил и командного духа выходят и поддерживают», — сказал Юрий Болдырев.

Субботник в Экопарке стал флагманским событием в Челябинской области, его поддержали несколько министерств. Для участников работ по уборке общественной территории также была организована насыщенная программа: эко-викторина, интерактивные площадки, награждение активных команд, мастер-классы и выставка-лекция от регионального отделения движения «Экосистема».

Территория Экопарка большая, он занимает 49 гектаров лесного массива. И уже более 80 лет является центром притяжения жителей сразу нескольких районов Челябинска. На территории парка действуют тропы здоровья, установлены малые архитектурные формы, спортивные площадки, детские игровые и зоны отдыха. И, как отмечают жители областной столицы, посетители Экопарка стали гораздо более ответственно относиться к соблюдению чистоты.





«Мне кажется, с каждым годом мусора становится все меньше и меньше. Это очень хорошо. Плюс сами граждане становятся очень ответственными, уже не так много выкидывают", — поделилась с челябинскими журналистами наблюдением участник субботника в Экопарке, волонтер Елена Акбулатова.

Напомним, субботники на территории Челябинской области стартовали 30 марта 2026 года. Алексей Текслер сообщил, что около 90% территории, которая была запланирована под субботники в этом году на Южном Урале, уже убрана и особо подчеркнул, что важно завершить все работы в преддверии празднования Дня Победы.

«Я считаю, что важно, приводить в порядок город, село, общественные пространства. Уверен, что к майским праздникам порядок будет наведен, тем более скоро 9 мая, соответственно, все скверы, пространства, которые связаны с проведением различных мероприятий, посвященных этому празднику, должны быть убраны», - сказал губернатор.

Координацию работ по проведению субботников осуществляет региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с органами местного самоуправления. Инициатива стала частью народной программы партии.