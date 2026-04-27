В Бодайбо размыло взлетную полосу аэропорта

В столице сибирской золотодобычи – Бодайбо (Иркутская область) – размыло взлетную полосу единственного в городе аэропорта. По данным онлайн-табло аэропорта, отменены все сегодняшние рейсы авиакомпании "ИрАэро" между Бодайбо и Иркутском, совершаемые на самолетах Ан-24. Рейсы на 28 апреля пока стоят в расписании.

По данным иркутских СМИ, которые ссылаются на справочную аэропорта, талые воды размыли полотно взлетно-посадочной полосы. Также в сети появилось видео, снятое, вероятно, с борта Ан-24 – на кадрах видно, как колеса самолета буквально вязнут в грязи, а иллюминатор заливает водой с поверхности полосы.

Численность населения Бодайбо составляет около 10 тыс. человек, значительная часть работников золотодобывающих компаний города – вахтовики. Расстояние до Иркутска по прямой составляет порядка 900 км, но поездка на автомобиле – в зависимости от маршрута – составит не меньше 1,5 тыс. км.

Сейчас аэропорт Бодайбо ожидает реконструкции, которая никак не начнется из-за проблем с подрядчиками. Собственником аэропорта является группа "Аэропорты регионов". Подрядчик реконструкции еще два года назад разорвал контракт. Власти Иркутской области анонсировали, что аукцион по поиску нового подрядчика состоится в 2026 году.